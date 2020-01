Cuido de salud Juvenil cumple con los derechos de nuestros niños

Según los acuerdos de las Naciones Unidas, todos los niños menores de 18 años tienen derecho al cuidado de la salud para que ellos puedan crecer sanos y con buen desarrollo. Para poder cumplir con este derecho, la sección de Cuido de la Salud Juvenil esta visitando todos los colegios primarios y básicos de Aruba para darle atención al cuido de la salud preventiva a nuestros niños. Durante estos controles, nuestros enfermeros y doctores controlan el aspecto fisico, mental y social de nuestros menores. Debido a que esto es un derecho de todos los niños, el padre o e el acudiente que tiene un hijo que va a un colegio primario o básico será informado de los controles por medio de una carta al momento en el que niño empiece su colegio por primera vez. Los padres que no deseen o que tengan algún tipo de objeción de que su hijo reciba este control de salud, deberá dejarlo por escrito a través de la misma carta que ellos reciben en su casa por parte del cuido salud juvenil. Los controles de salud suceden durante los años que el menor esta en su colegio. Los padres que no tienen ningún tipo de objeción y que SI desean recibir este servicio de cuidado de la salud para sus hijos, no deberán entregar ni enviar ninguna carta a este departamento. De esta forma la sección de cuido de salud juvenil cuida y protege la salud de nuestros niños en Aruba. Para mas información pueden tomar contacto con la sección de cuido de salud juvenil al 5224200 o mal al jgz@despa.gov.aw